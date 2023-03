Villanueva crê que o Vitória pode “travar” o Benfica

Apesar do desaire caseiro com o Arouca na ronda anterior (2-0), o internacional venezuelano de 29 anos reiterou que o plantel treinado por Moreno se recusa a “baixar a cabeça” e “segue em frente em busca de um bom resultado” na visita ao Estádio da Luz, em Lisboa, para defrontar um adversário que soma oito triunfos seguidos para o campeonato.”, disse aos jornalistas, a propósito do desafio marcado para as 18h00 de sábado.Para o defesa central, a equipa minhota tem de se manter fiel à sua “identidade”, mesmo sem um dos habituais titulares do trio defensivo, Ibrahima Bamba, que contraiu uma lesão muscular na coxa esquerda durante a partida com o Arouca.Mikel Villanueva confia, porém, no jogador escolhido para substituir o defesa de 20 anos, com nacionalidades italiana e costa-marfinense.”, disse.Terceiro jogador mais utilizado do Vitória no campeonato, com 1.833 minutos acumulados, o defesa mostrou-se ainda “contente” por ajudar com a sua “experiência” um clube que ocupa o quinto lugar da tabela, com 40 pontos, e que, a seu ver, tem de “estar sempre nos lugares cimeiros” da I Liga.