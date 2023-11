Villas-Boas sente-se obrigado a avançar para o FC Porto

“Não posso ficar indiferente ao apoio que sinto. Provavelmente, apresentar uma candidatura é quase uma formalidade. Eu apenas quero dar passos seguros, fortes, criteriosos e transparentes, suportados em equipas de rigor, de alto nível e alta credibilidade, porque é o que o FC Porto merece”, afirmou Villas-Boas, na Web Summit, em Lisboa.



O treinador de futebol, de 46 anos, foi um dos protagonistas de uma conferência dedicada a Inteligência Artificial, na cimeira tecnológica lisboeta, um dia depois de uma conturbada Assembleia Geral extraordinária dos "dragões".



André Villas-Boas, ex-treinador e potencial candidato às próximas eleições do FC Porto, esteve na reunião magna, que mudou de local de realização devido à adesão dos sócios ‘azuis e brancos’ e foi suspensa após relatos de agressões, para ser retomada na próxima segunda-feira.



Apesar de se perfilar como possível candidato, Villas-Boas nunca esclareceu, em declarações aos jornalistas na Web Summit, se o fará no ato eleitoral previsto para 2024: “Quando tiver todas as equipas montadas, um programa eleitoral digno do que merece uma instituição como o FC Porto, apresentar-me-ei com a minha lista e a minha candidatura”.



O também antigo treinador de Académica, Chelsea, Tottenham, Zenit São Petersburgo, Shangai SIPG e Marselha lamentou os incidentes ocorridos na segunda-feira, considerando-os um desaire para os portistas.



“Não é tempo de anúncio ou não de candidatura. Falo-vos enquanto associado do FC Porto, confrontado com o que vi ontem (segunda-feira), com o sentimento de vergonha pelo clube. Sem discutir potenciais candidaturas ou não. O que se passou ontem foi uma derrota para o FC Porto”, vincou.



O FC Porto é liderado há 41 anos por Pinto da Costa, que foi eleito pela primeira vez para a presidência do clube em 17 de abril de 1982.



Pinto da Costa foi eleito para o seu 15.º mandato em 7 de junho de 2020, nas primeiras eleições desde 1991 com mais do que uma candidatura.