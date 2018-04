Violência no Desporto todos parecem contra

Mário Aleixo - RTP Comentários 03 Abr, 2018, 12:02 / atualizado em 03 Abr, 2018, 12:25 | Futebol Nacional

A reflexão sobre o momento no desporto conta com a participação de agentes desportivos, poder judicial e comunicação social.



A Comissão de Assuntos Constitucionais, Liberdades e Garantias e a Comissão de Cultura, Juventude, Comunicação e Desporto parecem empenhadas em procurar soluções para o atual estado de violência que se vive no desporto em geral e no futebol em particular.



O futebol tem atingido níveis de violência inusitados. Nas últimas semanas houve de núncias anónimas de alegados aliciamentos a jogadores e troca de ofensas entre dirigentes.



A abrir a conferência o presidente da Assembleia da República (AR), Ferro Rodrigues, considerou que o poder político deve, se necessário, legislar sobre fenómenos como a violência, a corrupção, ou as violações do segredo de justiça no desporto, e sobretudo no futebol.



Ferro Rodrigues admitiu que, sem pôr em causa a sua autonomia o futebol deve ser mais escrutinável.



O presidente da Liga de Clubes, Pedro Proença, fez um alerta para lembrar que a violência verbal é um fenómeno difícil de travar e que exige a mudança de comportamentos.





Na perspetiva de mudanças o secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo, garantiu que será apresentada, em breve, uma proposta de lei ao conselhod e ministros para posterior envio para a Assembleia da República.José Manuel Constantino, presidente do Comité Olímpico de Portugal, considera que a lei não é aproveitada em toda a amplitude e que por isso há que fazer mudanças.O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, ouviu as proposta e recordou que só faltam três meses para o início da próxima época.Também o presidente do Sporting CP, Bruno de Carvalho, se pronunciou para lamentar qe se fale mais no acessório do que nas causas da violência.O presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol considerou essencial alterar o clima "vergonhoso" que se vive no futebol português e que coloca em causa a seriedade de todos os intervenientes."É preciso alterar este clima vergonhoso em que se põe em causa a seriedade de todos", disse Luciano Gonçalves durante um debate sobre violência no desporto, que decorre na Assembleia da República, lembrando que "o árbitro continua a ser o elo mais fraco, cuja idoneidade e seriedade são constantemente postas em causa".O líder da APAF defendeu, tal como o presidente do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF), Joaquim Evangelista, a necessidade de criação de "uma frente comum" no combate ao problema da violência no futebol."Já todos deram contributos e parece que nada mudou. O problema tem sido atacado de forma individual", disse o presidente do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF).Uma sessão de trabalhos seguida durante a manhã perlo jornalista da Antena 1, José Carlos Lopes.