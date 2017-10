Visita ao Estádio José Alvalade mostra futebol português à seleção moçambicana

Lusa 07 Out, 2017, 16:29 | Futebol Nacional

"É ótimo termos a possibilidade de conhecer este imponente estádio, até porque não é todos os dias que podemos mostrar a estes atletas como é o futebol português", disse Filipe Johane, em declarações ao sítio oficial do Sporting na Internet.



O atual selecionador de Moçambique, formado no Sporting e jogador do clube durante oito anos, considerou que a visita pode servir para motivar os jogadores moçambicanos, que estão em Portugal para disputar, na terça-feira, um particular com Cabo Verde.



"Gostava de agradecer ao Sporting e a toda a estrutura pela forma como abriram a sua casa para que pudéssemos estar aqui presentes. Acima de tudo, para os meus jogadores terem a realidade dos clubes grandes, porque eles também têm os seus próprios sonhos e isto serve como motivação", disse.



André Geraldes, diretor da equipa sénior de futebol do Sporting, também acompanhou a visita e, de uma forma mais institucional, esclareceu algumas das motivações 'leoninas' para estes programas.



"Perceber como podemos ajudar este tipo de federações que, de alguma forma, são nossas irmãs, para se poderem desenvolver em toda a sua estrutura de futebol e também ao nível desportivo", rematou André Geraldes.