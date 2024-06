Vítor Campelos pede união para manter o AVS na I Liga

Em conferência de imprensa de apresentação, o técnico, de 49 anos, apelou à união, mostrando-se confiante no projeto que agora integra, considerando-o "muito ambicioso", com "pessoas motivadas" que "desejaram muito" a sua contratação.



"Falo do passado, porque será importante haver esta comunhão de ideias. Acho que já existe, ficou bem patente no jogo do play-off, aqui em casa frente ao Portimonense. Houve uma envolvência bastante grande dos adeptos do antigo Aves com este AVS. Por isso, queremos praticar um futebol de qualidade, que também possa atrair esses adeptos e dar-lhes muitas alegrias", expressou.



Quanto aos objetivos desportivos, Vítor Campelos foi claro: a manutenção é a meta desejada, numa época que quer que seja de "estabilização" e de luta, em que "todos os pontos são importantes".



"Como é óbvio, para uma equipa com a dimensão do AVS, num primeiro ano em que sobe de divisão, o principal objetivo - e foi aquilo que também me foi pedido - é que haja três equipas abaixo de nós", reiterou, apontando à permanência direta no primeiro escalão.



O treinador, que orientou o Gil Vicente na época passada, tem uma vasta experiência na I Liga - e até já passou pelo Desportivo das Aves ainda na condição de preparador físico (2003/2004), esclarecendo que escolheu o AVS, em detrimento de "outras propostas de Portugal e do estrangeiro", por identificar-se com o projeto.



"Foi um projeto com que me identifiquei assim que me foi apresentado, até porque eu também já tinha tido a experiência de ter subido uma equipa (Desportivo de Chaves), também no play-off, e sei a motivação com que essas equipas chegam à I Liga. Senti um desejo grande por parte do clube e eu também desejava um projeto que fosse ambicioso", explicou o sucessor de Jorge Costa no comando técnico dos avenses.



Apesar de já estar marcado o arranque da pré-época para sábado, com os habituais exames médicos, o treinador mostrou-se sereno com o "timing" da sua chegada e salientou o trabalho desempenhado pela estrutura, que conta agora com um novo presidente da SAD, Rubens Parreira.



Para a preparação da estreia na I Liga, o emblema avense tem já definidos vários adversários para jogos particulares, entre os quais a Oliveirense (17 de julho) e o FC Porto B (24 de julho).