Vítor Campelos quer Gil Vicente a fechar primeira volta com vitória

Os gilistas seguiram em frente na Taça de Portugal, na quarta-feira, após vencerem, em casa, o Amarante, do Campeonato de Portugal (quarto escalão), por 3-1, mas com dificuldades, porque o jogo esteve empatado até perto do fim.



Nas últimas oito jornadas, o conjunto de Barcelos tem apenas uma vitória (1-0 ao Boavista), três empates e quatro derrotas.



“Queremos muito terminar esta primeira volta com uma vitória e chegar aos 18 pontos, sabemos que ganhando ultrapassamos o nosso adversário na tabela classificativa e provavelmente subimos algumas posições”, disse o técnico na conferência de imprensa de antevisão.



Vítor Campelos elogiou a equipa adversária, tendo destacado que “joga junta há algum tempo”.



“O Estrela da Amadora é uma equipa muito organizada e competitiva, agressiva no bom sentido, tem jogadores rápidos e fortes na transição [ofensiva], e é forte nas bolas paradas. Tem também pontos menos fortes, como todas as equipas, que vamos querer explorar”, disse.



O treinador dos minhotos assumiu que gostaria de ter mais pontos nesta fase do campeonato, mas também notou que, ganhando no domingo, a equipa de Barcelos iguala a pontuação da época passada à mesma jornada.



“Quem esteve atento sabe que houve jogos em que a qualidade de jogo merecia outros resultados, por pormenores ou por decisões [de arbitragem] que depois foram assumidas publicamente que não foram as melhores e podíamos ter mais três, quatro ou cinco pontos, o que faria a diferença”, disse.



O responsável admitiu ainda a possibilidade do Gil Vicente se reforçar no mercado de inverno que está aberto durante o presente mês.



“Já falámos [treinador e direção] sobre isso, equipas como o Gil Vicente têm sempre o plantel em aberto para saídas ou entradas. Numa ou noutra posição podemos reforçar-nos, até porque temos jogadores lesionados de longa duração. É natural que isso aconteça, tal como é natural que haja saídas”, disse.



Maxime Dominguez, castigado, é baixa nos gilistas.



Gil Vicente, 15.º classificado, com 15 pontos, e Estrela da Amadora, 11.º, com 17, defrontam-se a partir das 15:30 de domingo, no Estádio Cidade de Barcelos, jogo que será arbitrado por Hélder Carvalho, da associação de futebol de Santarém.