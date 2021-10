Vítor Murta assegura inexistência de salários em atraso no Boavista

”, lamentou aos jornalistas o dirigente, antes do empate na receção ao Belenenses SAD (0-0), no jogo de conclusão da nona jornada.Vítor Murta fazia alusão às declarações de Farshid Karimi, empresário do guarda-redes internacional iraniano Alireza Beiranvand, que tinha garantido horas antes ao portal Maisfutebol que quase todos os salários e o prémio de assinatura do jogador ainda não foram liquidados, bem como a comissão associada ao negócio concretizado em julho.”, sublinhou.Acusando o Boavista de estar em incumprimento com outros jogadores, Farshid Karimi admitiu a hipótese de rescindir o contrato de Alireza Beiranvand, de 29 anos, titular no jogo de segunda-feira, que chegou no defeso por empréstimo dos belgas do Antuérpia.”, reiterou Vítor Murta.O líder máximo do oitavo colocado da I Liga, com 11 pontos em nove rondas, admite que as "panteras" “vivem com dificuldades”, acentuadas pela pandemia de covid-19, e “têm renegociado dívidas com os credores”, visando em breve capitalizar a venda de atletas.”, concluiu.





Vítor Murta vai recandidatar-se à presidência do clube



O presidente em exercício anunciou que se recandidatará a um segundo mandato seguido na presidência do Boavista, da I Liga de futebol, cujas eleições para o triénio 2022-2024 devem ser realizadas até ao final do ano.



“Neste momento, acho que é importante que haja sinergia entre a SAD e o clube. É meu objetivo recandidatar-me às próximas eleições”, revelou aos jornalistas o dirigente, antes do empate na receção ao Belenenses SAD (0-0).



Vítor Murta falou ao lado do acionista maioritário Gérard Lopez, com quem acordou a venda de 50,78% do capital social da SAD dos "axadrezados" e assumiu ter “sintonia absoluta”, mostrando-se feliz com o rumo seguido pelo clube ao longo do último ano.



“Este é o casamento perfeito. Não nos podemos esquecer que o futebol mudou. Temos um futebol antes e após a covid-19. Para crescer, o Boavista precisava de investimento privado. Só por si, ia ser muito difícil que voltasse a ser o ‘Boavistão’. É um peso que está em cima dos meus ombros, mas tenho a certeza de que foi um passo bem dado”, notou.



O sucessor do histórico João Loureiro recordou que o Boavista teve de encarar “maiores dificuldades” antes da chegada do empresário hispano-luxemburguês, cujo investimento de quase 15 milhões de euros faz almejar um “grande projeto desportivo e financeiro”.



“Temos de sonhar de uma forma sustentada. Sonhar é muito bonito, mas há que ter os pés muito bem assentes no chão. Estamos a criar uma base sustentada para podermos ganhar mais vezes nos próximos anos. Ninguém tem uma solução instantânea para ganhar já”, concluiu Vítor Murta.



O advogado e antigo presidente-adjunto do Boavista foi eleito sem oposição nas eleições dos corpos sociais para o triénio 2019-2021 em dezembro de 2018, ao reunir 75,7% das preferências, que corresponderam a 334 votos de associados, 54 brancos e 53 nulos.