Vítor Murta cessa funções na Boavista SAD

Fonte ligada ao processo confirmou à agência LusaA realização dessa reunião magna tem vindo a enfrentar vários sobressaltos desde 26 de dezembro de 2023, data inicial da respetiva convocatória, sendo que a ausência de listas concorrentes provocou três adiamentos consecutivos, entre 5 de fevereiro e 7 de maio.Esse impasse eleitoral foi atenuado até finais de abril com a permanência de Vítor Murta, cujo pedido de renúncia à liderança da Boavista SAD já tinha sido comunicado em 26 de fevereiro - logo após a derrota dos "axadrezados" na receção ao Sporting de Braga (0-4), para a 23.ª ronda da I Liga -, mas apenas foi formalmente apresentado em 15 de março.A Assembleia Geral de acionistas está marcada para a próxima terça-feira, às 18h30, no auditório do Estádio do Bessa, no Porto, contendo igualmente na ordem de trabalhos a deliberação acerca da dispensa de prestação de caução dos membros do conselho dos órgãos de administração e fiscalização ou a discussão de outros assuntos de interesse.O Boavista ocupa a 14.ª posição do campeonato, com 30 pontos, sete acima da zona de descida direta e dois face à vaga de acesso ao play-off de manutenção, e receberá o Gil Vicente, 13.º, com 32, no sábado, às 15h30, no Estádio do Bessa, num embate da 32.ª e antepenúltima jornada, que terá arbitragem de Fábio Veríssimo.