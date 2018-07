Vítor Oliveira assume ambição de devolver o Paços de Ferreira à I Liga

Lusa Comentários 02 Jul, 2018, 16:22 / atualizado em 02 Jul, 2018, 16:23 | Futebol Nacional

"Esperamos corresponder, vamos para uma missão extremamente difícil, que é pegar numa equipa que desce de divisão e quer subir no ano seguinte. Não é uma situação que acontece com muita frequência, aconteceu cinco ou seis vezes durante a história da II Liga. Subir os dois clubes que desceram nunca aconteceu na II Liga, o que prova as dificuldades que vamos encontrar campeonato", disse Vítor Oliveira, na cerimónia de apresentação do plantel.



O experiente técnico, com 10 subidas à I Liga no seu currículo, a primeira das quais precisamente no Paços de Ferreira, em 1990/91, aposta claramente na subida imediata, "no prazo de um ano", da formação pacense.



"Temos de nos preparar para as dificuldades desde o primeiro minuto e precisamos do empenhamento de toda a gente. Sabemos que vamos ter momentos bons e menos bons, e precisamos da massa associativa nessas duas fases. E, fundamentalmente, podem contar com o nosso empenhamento, a nossa dedicação, entrega e vontade muito grande de repor o Paços de Ferreira o mais rapidamente possível na I Liga", sublinhou.



O ex-técnico do Portimonense, de 64 anos, falou do seu regresso a Paços como resultado de "uma conjugação de vontades", lembrando que "queria regressar ao Norte e o Paços de Ferreira precisava de um treinador", sem esconder que "o convite extremamente interessante" tem associado o "objetivo muito grande de voltar a subir a equipa, passados 29 anos", o que seria "uma coisa marcante" na sua carreira.



Manuel Sousa, seu antigo jogador e até agora responsável pelo 'scouting' do Paços, passará a adjunto, numa equipa técnica que contará ainda com Tó Ferreira, responsável pelo treino dos guarda-redes, Mário Nunes, adjunto que também acompanha Vítor Oliveira, e Hugo Silva, que já estava no clube e continuará responsável pela videoanálise.



Em relação ao plantel que hoje iniciou oficialmente os treinos, num plano de trabalho a realizar em Paços de Ferreira, em regime bidiário, até ao dia 13, Vítor Oliveira reconheceu que "o grupo mais ou menos definido", mas que o clube está "recetivo e atento ao mercado", até porque "há sempre ajustes a ser feitos".



Vítor Oliveira falou aos jornalistas após o treino, na sala de imprensa, ladeado por Jaime Sousa, novo responsável pelo futebol profissional do Paços, e pelo presidente Paulo Meneses, que, aos presentes, pediu união, "depois da época nada conseguida no ano passado".



O extremo Uilton, cedido pelos brasileiros do Grémio Anápolis, e o defesa esquerdo ex-Rio Ave Bruno Teles, ambos brasileiros e apresentados no domingo, foram as novidades no lote de 29 jogadores que passaram no relvado secundário do estádio Capital do Móvel.



Os guarda-redes Marco Ribeiro (ex-Académica) e Carlos Henriques (ex-Portimonense) e aos extremos Wagner (ex-Thai Honda, Tailândia) e Ayongo (ex-Amarante) completam a lista de reforços.



Da temporada passada transitam 11 jogadores (Marco Baixinho, Rui Correia, Bruno Santos, Miguel Vieira, Francisco Afonso, André Leão, André Leal, Pedrinho, Vasco Rocha, Hêndrio e Luiz Phellype), aos quais se juntaram cinco elementos da equipa B e seis jogadores que estavam emprestados.



O plano de trabalho divulgado pelo clube inclui três encontros particulares, todos eles em Paços de Ferreira: o primeiro, no dia 14, diante do Belenenses (10:00), seguindo-se no dia seguinte, a 15, o Amarante (10:00), e no dia 19 o Moreirense (18:00).