Vítor Oliveira com “expectativas altas” para encarar Famalicão “de primeira”

"As expectativas são altas, mas o momento não é fácil porque temos 10 equipas a lutar pelos mesmos objetivos e todos os pontos são importantíssimos. Estamos a preparar-nos para um jogo de dificuldade elevada, perante uma equipa que já foi a grande surpresa do campeonato. Só um Gil Vicente ao seu melhor nível pode fazer oposição ao Famalicão", frisou o técnico, na conferência de antevisão ao desafio, no Estádio Cidade de Barcelos.



Deixando um "reconhecimento público" à prestação do conjunto famalicense, que perdeu a liderança da prova no domingo, com um desaire frente ao FC Porto (3-0), Vítor Oliveira elogiou os pupilos de João Pedro Sousa, cuja adaptação ao futebol português foi "muito rápida".



"É um Famalicão de primeira, mas que tinha possibilidades de êxito muito reduzidas perante o FC Porto. Gerou-se muita expectativa, mas com certeza as gentes de Famalicão sabiam aquilo que iam encontrar. A moral do Famalicão está em alta e não é por ter perdido este jogo que as coisas vão mudar. Quanto ao desgaste, os jogadores são jovens e recuperam com facilidade. Além disso, a recuperação tem muito a ver com o estado anímico", explicou.



Após o empate caseiro frente ao Portimonense (1-1), o Gil Vicente prolongou o ‘jejum' de triunfos na I Liga, que dura desde a jornada inaugural (vitória por 2-1 sobre o FC Porto), panorama que tem originado alguma pressão no seio do plantel.



"Se o campeonato acabasse neste momento, tínhamos os objetivos cumpridos. Mas não acaba e se não fizermos pontos vamos estar cada vez mais pressionados, pois trabalhar em cima de vitórias é muito mais fácil. Precisamos de uma vitória urgentemente, seja onde for. Uma vitória muda toda a tabela e a forma como se vê o jogo, mas é preciso tê-la", admitiu.



O duelo minhoto volta a ser jogado para a I Liga 25 anos depois, tendo os famalicenses vencido metade dos oito embates, sem nunca terem perdido em casa.



O Gil Vicente, 15.º colocado com sete pontos, visita o Famalicão, na terceira posição com 19, a dois dos líderes FC Porto e Benfica, na quarta-feira, às 21:00, no Estádio Municipal de Famalicão.