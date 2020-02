Vítor Oliveira pede atitude ao Gil Vicente para quebrar marcha triunfal do Braga

"Se pudéssemos escolher, certamente ninguém queria defrontá-los. Mas também éramos favoritos contra o Moreirense e foi o que se viu. O futebol é imprevisível e há sempre possibilidades para os dois lados, apesar do legítimo favoritismo atribuído ao Braga", sustentou o técnico, em conferência de imprensa.



Com dois triunfos nos 18 embates em Braga para a I Liga, os gilistas pretendem diminuir a histórica desvantagem e limpar a imagem negativa deixada na receção aos ‘cónegos' (1-5), que significou a primeira derrota caseira e o desaire mais volumoso da época.



"A derrota foi estrondosa, mas somos donos daquilo que podemos fazer no futuro. Independentemente do resultado, a atitude tem de ser completamente diferente. Queremos mostrar que a última jornada foi um acidente de percurso. Estamos esperançados em disputar o jogo e conseguir um bom resultado", observou.



Vítor Oliveira reconheceu a "fase muito boa" dos ‘arsenalistas', traduzida em sete vitórias seguidas sob a liderança do treinador Rúben Amorim, mas defendeu que essa campanha "vai ser interrompida mais cedo ou mais tarde", mesmo com o impulso manifestado pela conquista da Taça da Liga e pela ascensão ao pódio do campeonato.



"A estrutura e a abordagem ao jogo são diferentes. O Rúben Amorim está a fazer resultados fantásticos, mas o Ricardo Sá Pinto também esteve nove jogos sem perder. A diferença é que no passado o Sporting de Braga tinha um rendimento excelente a nível externo e um desempenho sofrível no plano interno", analisou.



O Gil Vicente, 12.º classificado, com 22 pontos, visita o Sporting de Braga, na terceira posição, com 33, no sábado, às 18h00, no Estádio Municipal de Braga, numa partida da 20.ª jornada da I Liga, que terá arbitragem de Rui Costa, da associação do Porto.