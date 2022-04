Vitória afasta Covilhã da despromoção e aproxima Académica da descida



Os serranos assumiram o controlo do jogo no segundo tempo e Kukula (76 minutos) e Dini (84) marcaram os golos que permitiram à equipa sair do lugar de 'play-off' de manutenção e subir dois postos na classificação, para o 14.º lugar, com 29 pontos, enquanto a Académica, com 15 pontos, fica a 11 do penúltimo, o Varzim, e vê as contas pela manutenção ainda mais complicadas.



A equipa covilhanense, orientada por Leonel Pontes, apresentou-se com o bloco compacto, mais preocupada com a coesão defensiva e com poucas manobras ofensivas, enquanto o emblema treinado por José Gomes jogou com as linhas mais subidas e ocupou mais tempo o meio-campo adversário.



A única oportunidade de golo no primeiro tempo surgiu logo aos nove minutos, quando, num ressalto, foi dado espaço a Reko e o médio academista rematou em zona frontal contra o poste.



No reatamento, o Sporting da Covilhã mostrou-se com uma postura mais agressiva, maior pendor atacante e mais rematador.



A 'briosa' foi a primeira a criar perigo, num canto de Fábio Vianna, mas o caudal ofensivo dos serranos foi pondo em sentido a defensiva visitante.



Depois de várias ameaças, aos 61 minutos, Diogo Almeida serviu Kukula e o cabo-verdiano rematou forte e acertou na base do poste, falhando uma boa oportunidade.



Os 'leões da serra' continuaram a dominar e chegaram à vantagem aos 76 minutos, num remate de Kukula de fora da área, depois de assistido por Dini. A bola ainda tocou no poste e entrou na baliza.



Aos 84 minutos, o Covilhã aproveitou um erro defensivo do adversário para aumentar a contagem, por intermédio de Felipe Dini, que atirou rasteiro para o fundo das redes.



Enquanto os serranos regressaram às vitórias e aproveitaram a derrota do Viseu para ultrapassar na tabela a formação beirã, a Académica somou o oitavo jogo sem ganhar e 10 a sofrer golos, reforçando a posição de pior defesa do campeonato.