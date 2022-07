Vitória antecipa estreia na I Liga devido à prova da UEFA

O embate marcado para Chaves passa das 21h15 de 8 de agosto, uma segunda-feira, para as 20h30 de 7 de agosto, um domingo, segundo anunciou a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).A alteração, que já estava prevista poder acontecer, foi determinada pelo apuramento do Vitória de Guimarães para a terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, conseguida na quinta-feira com um nulo no reduto do Puskás Akadémia.Face a esta alteração, o encontro entre o Gil Vicente e o Paços de Ferreira, marcado para 8 de agosto, sofreu também uma modificação no horário, passando das 19h00 para as 20h15.A edição 2022/23 da I Liga de futebol abre em 5 de agosto, uma sexta-feira, com a receção do Benfica ao Arouca, enquanto o campeão FC Porto estreia-se em 6 de agosto, recebendo o Marítimo, na véspera do jogo grande, entre Sporting de Braga e Sporting.- Sexta-feira, 5 de agosto:Benfica – FC Arouca, 20h15.- Sábado, 6 de agosto:Rio Ave – Vizela, 15h30.Estoril Praia - Famalicão, 18h00.FC Porto – Marítimo, 20h30.- Domingo, 7 de agosto:Santa Clara – Casa Pia, 14h30 (15h30 em Lisboa).Sporting de Braga – Sporting, 18h00.Portimonense – Boavista, 20h30.Desportivo de Chaves – Vitória de Guimarães, 20h30.- Segunda-feira, 8 de agosto:Gil Vicente – Paços de Ferreira, 20h15.