Vitória apresenta plantel com 29 jogadores

O plantel vitoriano apresentou-se, perante as centenas de espetadores que lotaram a praça outrora ocupada pelo mercado municipal, com todos os elementos que o compõem, incluindo os seis reforços até agora oficializados.

O grupo treinado por Moreno Teixeira, que substituiu Pepa na terça-feira, conta ainda com os guarda-redes Bruno Varela, Matous Trmal e Celton Biai, com os defesas Miguel Maga, Bruno Gaspar, Alberto Costa, Abdul Mumin, Jorge Fernandes, André Amaro, Hélder Sá e Afonso Freitas, os médios Tomás Händel, Alfa Semedo, Ibrahima Bamba, Tiago Silva, Dani Silva, Janvier e André Almeida, bem como os avançados Rúben Lameiras, Nelson da Luz, Bruno Duarte, Herculano e Jason Bahamboula.Já o médio André André, cujo empréstimo ao Al-Ittihad terminou no final de junho, falhou a cerimónia de apresentação, encontrando-se oficialmente de fora do plantel principal.No discurso proferido durante a apresentação, o treinador Moreno Teixeira pediu que “a emoção e a adrenalina” proporcionados pelos cânticos dos adeptos “empolguem” a equipa no Estádio D. Afonso Henriques.”, frisou o técnico de 40 anos, recrutado à equipa B vitoriana nesta pré-época.Também ex-jogador do clube vimaranense, Moreno Teixeira disse que aceitou substituir Pepa precisamente por causa da “qualidade técnica e humana” do grupo de trabalho e também dos adeptos, dizendo-se um “homem muito feliz” com a sua nova função, mas também “consciente” da “responsabilidade” do cargo.”, acrescentou.