Vitória B derrota Benfica B e alcança o segundo triunfo seguido na II Liga

Os vimaranenses adiantaram-se aos 12 minutos, quando Ferro, ao tentar impedir o cabeceamento decisivo de Aziz, marcou na própria baliza, e dilataram a vantagem aos 80, num contra-ataque finalizado por Aziz, mas os 'encarnados' ainda reduziram num cabeceamento de Zé Gomes, aos 88, depois de terem tido mais iniciativa ofensiva nos 90 minutos.



O resultado permitiu à equipa treinada por Alex Costa subir ao 10.º lugar, com 20 pontos ao cabo de 16 jornadas, e, por outro lado, encerrou uma série de cinco jogos sem derrotas do Benfica B, quarto classificado, com 28 pontos em 15 partidas.



A jogar, desta vez, em Felgueiras, o Vitória B aproveitou o espaço concedido pela defesa contrária para ser a equipa mais perigosa nos primeiros 20 minutos, e, antes de se colocar em vantagem, ameaçou o golo por Hélder Ferreira, aos 09.



Obrigada a alinhar com Fábio Duarte na baliza, após Zlobin se ter lesionado no aquecimento, a turma da Luz subiu no terreno a partir do minuto 25, mas, até ao intervalo, não conseguiu melhor do que um remate de Willock por cima, aos 36.



Os vitorianos quase apontaram o segundo o golo, num remate de Aziz, aos 52, mas a equipa treinada por Nélson Veríssimo, forçada a 'correr atrás do prejuízo', ainda esteve perto do empate após ter feito o 2-1, num remate de Nuno Tavares, aos 90.







Jogo no Estádio Municipal Doutor Machado de Matos, em Felgueiras.



Vitória de Guimarães B - Benfica B, 2-1.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Ferro, 12 minutos (própria baliza).



2-0, Aziz, 80.



2-1, Zé Gomes, 88.







Equipas:



- Vitória de Guimarães B: Daniel Figueira, Romain Correia, Phete (Dénis Martins, 61), Edmond Tapsoba, João Correia, Al Musrati, Rosier, Mimito (Castro, 70), David Sualehe, Hélder Ferreira (Jefferson Encada, 84) e Aziz.



(Suplentes: Tiago Martins, Ouattara, Dénis Martins, Reisinho, Castro, Jefferson Encada e Pedro Raúl).



Treinador: Alex Costa.



- Benfica B: Fábio Duarte, Alex Pinto, Kalaica, Ferro, Nuno Tavares, Florentino Luís, Benny, Tiago Dantas, Willock (Umaro Embaló, 73), Jota (Nuno Santos, 81) e Saponjic (Zé Gomes, 68).



(Suplentes: Zec, Matheus, Gonçalo Ramos, Nuno Santos, Umaro Embaló e Zé Gomes).



Treinador: Nélson Veríssimo.







Árbitro: José Rodrigues (AF Lisboa).



Ação disciplinar: Nada a registar.



Assistência: cerca de 1.000 espetadores.