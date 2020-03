Vitória de Guimarães acusado de infração enquanto promotor no "caso Marega"

Questionada pela Lusa, a APCVD confirmou que o Vitória "já foi notificado de uma acusação de infrações relacionadas com o não cumprimento de deveres do promotor do espetáculo desportivo" no jogo com o FC Porto, da 21.ª jornada da I Liga de futebol, em que Marega, avançado dos `dragões`, deixou o relvado do Estádio D. Afonso Henriques ao minuto 71, após atos racistas de alguns adeptos vitorianos.

O organismo esclareceu ainda que a acusação está enquadrada no processo contraordenacional por si instaurado em 17 de fevereiro, um dia depois do jogo, que visa "essencialmente apurar as eventuais responsabilidades contraordenacionais do promotor do espetáculo desportivo", tendo havido, nesse âmbito, uma reunião com magistrados do Ministério Público de Guimarães.

O Regulamento Disciplinar da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) contempla, no artigo 113.º, a punição entre um a três jogos à porta fechada para os clubes que "promovam, consintam ou tolerem" comportamentos contra a dignidade humana, neste caso "em função da raça".

O caso também originou uma investigação da Polícia de Segurança Pública (PSP) às câmaras da videovigilância do estádio vimaranense, com a colaboração do Vitória, de forma a serem identificados os eventuais autores dos insultos racistas e um processo crime do Ministério Público (MP) "por atos de discriminação racial", que vai decorrer em "segredo de justiça".