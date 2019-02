Vitória de Guimarães B e Varzim ficam-se pelo nulo e continuam na cauda da II Liga

Lusa Comentários 24 Fev, 2019, 22:00 | Futebol Nacional

O varzinista Vasco Rocha foi expulso aos 53 minutos, após duplo amarelo, num encontro com poucas ocasiões de golo para cada uma das partes.



A formação vitoriana, sem vencer há sete partidas, continua na zona de despromoção - é 17.ª classificada, com 23 pontos -, ao passo que o conjunto poveiro, há quatro jogos sem triunfos, ocupa o 14.º lugar, com 26.



A turma vitoriana dominou os primeiros 20 minutos, com muita posse de bola, e ameaçou a baliza contrária num remate de Al Musrati, aos 13, mas o Varzim respondeu e dispôs dos lances mais perigosos até ao intervalo: um cabeceamento à trave de Rui Pedro, aos 22, e um desvio de Baba Sow ao lado, junto à pequena área, aos 45+1.



No início da segunda parte, os locais reassumiram o controlo e ameaçaram o golo pelo recém-entrado Olivares, numa bola travada pelo guardião Emanuel, ao minuto 52, e ainda por Elias, aos 58, já com os poveiros reduzidos a 10 unidades - Vasco Rocha viu o segundo amarelo e foi expulso, aos 53.



A formação vimaranense dominou o encontro sem situações claras de golo até aos 80 minutos, altura em que o Varzim, galvanizado na ala direita pela entrada de Payne, começou a subir com perigo à área vitoriana, mas sem conseguir remates enquadrados com a baliza.