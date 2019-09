Vitória de Guimarães bate Paços de Ferreira com penálti nos descontos

Lusa Comentários 29 Set, 2019, 18:12 | Futebol Nacional

O jogador do Vitória de Guimarães Marcus Edwards disputa a bola com o jogador do Paços de Ferreira Bruno Teles | Estrela Silva - Lusa

O jogo no Estádio D. Afonso Henriques encaminhava-se para o final, sem golos, quando o árbitro assinalou falta de Bruno Santos sobre Rochinha na área da equipa visitante, e, após confirmação do videoárbitro, o defesa-central do Burkina Faso transformou o penálti e deu a terceira vitória seguida aos minhotos.

A equipa de Guimarães subiu provisoriamente ao quarto lugar, com 12 pontos, mais um do que Boavista e Santa Clara e mais dois do que o Rio Ave, que recebe hoje o FC Porto.

O Paços de Ferreira encaixou a quinta derrota e segue no 17.º e penúltimo lugar, com quatro pontos, mais um do que o Desportivo das Aves, que joga em casa com o Sporting na segunda-feira.