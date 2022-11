Vitória de Guimarães bate Vizela e está nos "oitavos" da Taça

Um autogolo de Anderson (30 minutos), que acabaria expulso (104), e um penálti de Safira (100), selaram o apuramento do conjunto comandado por Moreno, enquanto Kevin Zohi marcou o golo dos forasteiros (81), que acabaram com nove.



Os vimaranenses já venceram a Taça de Portugal uma vez, em 2012/13, época em que bateram na final o Benfica por 2-1, e somam ainda mais seis derrotas no jogo decisivo, em 1941/42, 1962/63, 1975/76, 1987/88, 2010/11 e 2016/17.