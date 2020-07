Vitória de Guimarães contrata avançado Noah Jean Holm por quatro épocas

O vínculo do jogador, que alinhava na equipa sub-19 do RB Leipzig (Alemanha) e se transferiu para a formação de Guimarães a "custo zero", inclui ainda uma cláusula de rescisão no valor de 50 milhões de euros, confirmou a mesma nota.



Noah Jean Holm representou a Noruega no campeonato da Europa sub-17 de 2018, em Inglaterra, tendo participado em três jogos, um deles frente a Portugal (0-0), e no europeu sub-19 do ano passado, na Arménia, no qual cumpriu outras três partidas.



O Vitória não esclareceu se o futebolista vai ser integrado na equipa principal, atual sétima classificada da I Liga portuguesa, com 46 pontos, a quatro jornadas do fim da prova, na equipa B, do Campeonato de Portugal, ou na equipa sub-23.