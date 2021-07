Vitória de Guimarães derrota Sporting B por 2-1 em jogo de pré-época

A equipa minhota chegou ao intervalo a vencer por 1-0, com um golo de Oscar Estupiñán aos 36 minutos, na sequência de um lance protagonizado na ala direita por Sacko e por Janvier, realça a nota publicada no sítio oficial dos vitorianos.A formação secundária dos "leões" empatou aos 67 minutos, por Lucas Dias, antes de André André estabelecer o resultado final aos 72, de grande penalidade.O Vitória iniciou a partida com Matous Trmal na baliza, Sacko, Jorge Fernandes, Rui Correia e Hélder Sá na defesa, Joseph, Janvier e André Almeida no meio-campo e ainda Quaresma, Rochinha e Oscar Estupiñán no ataque, tendo entrado na segunda parte outros 12 jogadores.

O conjunto treinado por Pepa conclui o estágio em Tróia no sábado, dia em que vai defrontar o Mafra, da II Liga, em mais um ‘ensaio' de pré-temporada.