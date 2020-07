Vitória de Guimarães devolve Lucas Evangelista ao Nantes

O brasileiro, de 27 anos, reforçou os vitorianos em agosto de 2019 e marcou um golo em 26 jogos oficiais - realizou 20 deles até ao final de janeiro -, mas já deixou de trabalhar com o plantel, estando descartado das opções para a visita ao terreno do Portimonense, no sábado, relativa à 30.ª jornada do campeonato.Lucas Evangelista também saiu nesta fase, com cinco jornadas ainda por disputar na I Liga portuguesa, para poder descansar antes de regressar a França para preparar a época 2020/21, com arranque previsto para 23 de agosto, já que a época 2019/20 terminou precocemente devido à pandemia de covid-19, com o Paris Saint-Germain a ser declarado campeão e o Nantes a finalizar a prova no 13.º lugar.

Formado no Desportivo Brasil e no São Paulo, emblema em que iniciou a carreira como sénior, em 2014, Lucas Evangelista representou também a Udinese, de Itália, nas épocas 2014/15 e 2016/17, e o Panathinaikos, da Grécia, em 2015/16.