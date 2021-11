Vitória de Guimarães empata 4-4 com Sanjoanense em jogo particular

O Vitória de Guimarães, da I Liga portuguesa de futebol, empatou esta sexta-feira 4-4 com a Sanjoanense, da Série A da Liga 3, num encontro particular disputado no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.