Vitória de Guimarães empata com Felgueiras em jogo particular

O Vitória de Guimarães empatou 2-2 com o Felgueiras, da Liga 3, num jogo particular disputado no Estádio Municipal Doutor Machado de Matos, em Felgueiras, no distrito do Porto.

Num embate com 120 minutos, distribuído por quatro partes, o médio André André adiantou os vimaranenses na cobrança de um penálti, aos 65, mas os felgueirenses viraram o resultado, com golos dos atacantes Bruninho, aos 88, e de Carlos Eduardo, aos 98, antes de João Mendes, outro dos médios vitorianos, fixar a igualdade, aos 105.



A equipa de Guimarães apresentou-se com o guarda-redes Bruno Varela, de volta aos relvados após paragem de mês e meio devido a lesão muscular, com os defesas Manu Silva, Borevkovic e Gonçalo Cadete, atleta da equipa sub-19, com uma linha intermédia formada por Bruno Gaspar, André André, Tiago Silva, Zé Carlos e Afonso Freitas, bem como Kaio César e Adrián Butzke na frente.



Na segunda parte, o treinador vitoriano utilizou o guarda-redes Rafa Oliveira, os defesas Miguel Maga, André Oliveira, Alberto Costa, Tomás Ribeiro, os médios Tomás Händel, Miguel Nogueira, Gonçalo Nogueira, Nuno Santos, João Mendes e Ricardo Mangass, bem como o avançado Nélson Oliveira.



O Vitória de Guimarães volta a competir oficialmente em 30 de março, no dérbi do concelho de Guimarães com o Moreirense, referente à 27.ª jornada da I Liga portuguesa, agendado para as 15:30, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.