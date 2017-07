Vitória de Guimarães goleia Santiago Mascotelos por 6-0 no arranque da pré-época

Lusa 08 Jul, 2017, 15:36 | Futebol Nacional

Com o treinador Pedro Martins ausente, devido a uma virose que o afastou dos treinos da equipa durante a semana anterior, o Vitória chegou ao intervalo a vencer a equipa da 1.ª Divisão da Associação de Futebol de Braga por 2-0, com golos de Rodrigo, na própria baliza, aos 22 minutos, e de Texeira, aos 35.



Os vitorianos estabeleceram o resultado final no segundo tempo, com golos do reforço Estupiñán, aos 51 minutos, de Xande Silva, aos 56, e de Marcos Valente, defesa central promovido da equipa B à equipa principal, que 'bisou', com tentos aos 70 e aos 85.



A formação da I Liga iniciou o primeiro jogo de preparação da época 2017/18 com um 'onze' composto por Douglas na baliza, João Aurélio, Moreno, João Afonso e Vigário na defesa, Rafael Miranda e Zungu no meio-campo, Raphinha e Sturgeon nas alas e Rafael Martins e Texeira na frente.



O Vitória de Guimarães parte no domingo para o estágio de pré-época, que vai decorrer em Ofir, concelho de Esposende, até 16 de julho, e vai disputar o próximo jogo nesse período, frente ao Esposende, clube que também joga os campeonatos distritais, na quarta-feira, 12 de julho.