Vitória de Guimarães inicia época com 25 dos 33 jogadores do plantel

O médio Matheus Índio, contratado ao Trofense da II Liga portuguesa, e o avançado Anderson Silva, que representava os chineses do Beijing Guoan depois da passagem pelo Famalicão, entre 2017 e 2021, apresentaram-se na academia dos vitorianos para os testes médicos e para a bateria de exames físicos, lê-se numa nota publicada no sítio oficial.



Entre os outros 23 atletas presentes no primeiro dia de trabalho, contam-se 16 que transitam do plantel principal de 2021/22 -- os guarda-redes Bruno Varela e Matous Trmal, os defesas Miguel Maga, Bruno Gaspar, Abdul Mumin, Jorge Fernandes, André Amaro e Hélder Sá, os médios Ibrahima Bamba, Tiago Silva, Gui e Janvier, bem como os avançados Rúben Lameiras, Rochinha, Nelson da Luz e Bruno Duarte.



Já o guarda-redes Antal Bencze, os defesas Alberto Costa, Tounkara e Afonso Freitas, os médios Gonçalo Nogueira e Dani Silva e o avançado Jason Bahamboula integram o grupo treinado por Pepa, após terem cumprido a época 2021/22 nas equipas B, sub-23 ou sub-19 do Vitória.



O lateral esquerdo Ryoya Ogawa, emprestado pelos japoneses do FC Tóquio, vai juntar-se ao plantel até ao final de junho, enquanto o extremo Jota Silva, contratado ao Casa Pia, emblema recém-promovido do escalão maior do futebol nacional, esteve "ausente por motivos pessoais".



O médio Tomás Händel falhou o início da temporada, por estar "a recuperar da operação à lesão muscular na coxa esquerda", enquanto o guarda-redes Celton Biai, o lateral direito Sacko, que regressa a Guimarães após o empréstimo aos franceses do Saint-Étienne, os médios Alfa Semedo e André Almeida e o avançado Herculano vão-se apresentar mais tarde face aos jogos das respetivas seleções em junho.



Em sentido inverso, o Vitória de Guimarães registou até agora as saídas dos laterais Sílvio e Rafa Soares (PAOK, da Grécia), do defesa central Borevkovic, emprestado ao Hajduk Split, da Croácia, do extremo internacional português Quaresma e do avançado Oscar Estupiñán, melhor marcador da equipa 2021/22, com 15 golos, bem como as devoluções do lateral João Ferreira, ao Benfica, e do extremo Geny Catamo, ao Sporting.



A formação minhota realiza o primeiro jogo de preparação no sábado, frente à seleção sénior da Associação de Futebol de Braga, na academia dos vitorianos, e cumpre o estágio de pré-temporada entre 03 e 09 de julho, em Melgaço.



Sexto classificado na edição 2021/22 da I Liga, o Vitória realiza o primeiro jogo oficial da época em 21 de julho, frente aos húngaros da Puskás Akadémia, para a primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, em Guimarães, antes de se deslocar a Felcsút no dia 28, para a segunda mão.







Plantel provisório Vitória de Guimarães para 2022/23:



- Guarda-redes: Bruno Varela, Matous Trmal, Celton Biai e Antal Bencze.



- Defesas: Miguel Maga, Bruno Gaspar, Sacko (ex-Saint Étienne, Fra), Alberto Costa, Abdul Mumin, Jorge Fernandes, André Amaro, Tounkara, Ryoya Ogawa (FC Tóquio, Jap), Hélder Sá e Afonso Freitas.



- Médios: Ibrahima Bamba, Gonçalo Nogueira, Alfa Semedo, Tomás Händel, Tiago Silva, Matheus Índio (ex-Trofense), Gui, Dani Silva, Janvier e André Almeida.



- Avançados: Rúben Lameiras, Jota Silva (ex-Casa Pia), Nelson da Luz, Rochinha, Jason Bahamboula, Bruno Duarte, Herculano e Anderson Silva (ex-Beijing Guoan, Chi).







Treinador: Pepa.







Saíram: João Ferreira (Benfica), Sílvio, Borevkovic (Hajduk Split, Cro), Rafa Soares (PAOK, Gre), Geny Catamo (Sporting), Quaresma e Oscar Estupiñán.