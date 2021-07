Vitória de Guimarães inicia série de homenagens ao antigo guarda-redes Neno

O emblema minhoto entregou hoje camisolas com o nome do antigo internacional português ao Hospital Senhora da Oliveira, de Guimarães, ao núcleo regional do Norte da Liga Portuguesa Contra o Cancro, ao Estabelecimento Prisional de Guimarães e a quatro instituições de solidariedade social do concelho, numa cerimónia decorrida hoje no Estádio D. Afonso Henriques.



O presidente do Vitória, Miguel Pinto Lisboa, realçou que o gesto simbólico visa "eternizar" a memória de Neno na história de cada uma das instituições agraciadas e lembrou que o antigo jogador transmitia "uma mensagem de humanidade e de solidariedade" que se deve "preservar e prolongar".



Natural da Cidade da Praia, em Cabo Verde, Adelino Barros, conhecido como Neno no futebol, formou-se no Barreirense e representou Vitória de Guimarães, Benfica e Vitória de Setúbal, tendo contabilizado nove internacionalizações com a camisola da seleção das 'quinas'.