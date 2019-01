Vitória de Guimarães oficializa Rochinha até 2023, com cláusula de 25 ME

Lusa Comentários 31 Jan, 2019, 18:03 | Futebol Nacional

Com o vínculo que o ligava ao emblema 'axadrezado' já perto do fim - terminava no próximo mês de junho -, o ala, de 23 anos, tornou-se no primeiro reforço dos minhotos no atual 'mercado de inverno', que hoje encerra.



Contratado pelo Boavista ao Standard de Liège, da Bélgica, durante a época 2016/17, Rochinha ganhou espaço na equipa portuense na temporada seguinte, ao disputar 29 partidas, e manteve o estatuto nesta época, ao participar em 20 encontros, 16 deles a titular.



O ala falhou, no entanto, as duas últimas partidas da turma do Bessa - derrotas com o Portimonense (2-0) e com o Benfica (5-1), para a I Liga -,depois de ter sido colocado a trabalhar à parte do grupo 'axadrezado' durante o mês de janeiro.



Formado nos escalões jovens do FC Porto, do Feirense, do Boavista e do Benfica, Rochinha iniciou a carreira de senior na época 2014/15, ao serviço da equipa B das 'águias', na II Liga, antes de ter emigrado para jogar no Bolton, de Inglaterra, e no Standard.