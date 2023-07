Vitória de Guimarães perde com Middlesbrough em jogo particular

O Vitória de Guimarães perdeu hoje com os ingleses do Middlesbrough por 1-0, num jogo particular disputado à porta fechada, em Almancil, no concelho de Loulé, onde o clube da I Liga de futebol está a estagiar.

O ponta de lança Marcus Forss, internacional pela seleção da Finlândia, apontou o golo da equipa do segundo escalão inglês, aos 61 minutos, informaram os dois clubes, nos respetivos sítios oficiais.



A equipa vimaranense começou o desafio num sistema tático 3x5x2, com Bruno Varela na baliza, Jorge Fernandes, Manu Silva e Ni Rodrigues na defesa, Bruno Gaspar, Tomás Händel, Tiago Silva, Gonçalo Nogueira e Martim Alberto na linha intermédia, e Jota Silva e Alisson Safira no ataque.



Ao longo do desafio, o treinador vitoriano, Moreno, deu minutos a três dos reforços já contratados – o guarda-redes Charles, o defesa Ricardo Mangas e o médio João Mendes -, e ainda a Rafa, Alberto, Miguel Maga, Tounkara, Afonso Freitas, Dani Silva, Diogo Sousa, Matheus Índio, Nélson da Luz e André Silva.



A formação de Guimarães termina o estágio de pré-época no domingo, com mais um jogo particular à porta fechada, diante do Wolverhampton, formação da Premier League em que alinham os portugueses José Sá, Toti Gomes, Nélson Semedo, Matheus Nunes, Chiquinho e Pedro Neto.