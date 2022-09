Vitória de Guimarães pressionado para voltar aos triunfos frente ao Santa Clara

Os vimaranenses começaram o campeonato com duas vitórias, pela margem mínima (1-0), frente a Desportivo de Chaves e Estoril Praia, mas, desde então, somaram três desaires, diante de Portimonense (2-1), Casa Pia (1-0) e Sporting de Braga (1-0), este último com um golo sofrido no último lance da partida.



Os açorianos arrancaram com um empate, no regresso ao primeiro escalão do Casa Pia (0-0), perderam três vezes, com Boavista (2-1), Arouca (2-1) e Famalicão (1-0), até conquistarem o primeiro triunfo, no terreno do lanterna-vermelha Marítimo (2-1), com uma reviravolta no marcador que ditou a saída do treinador Vasco Seabra dos madeirenses.



O Vitória de Guimarães ocupa o 11.º lugar, com seis pontos, mais dois do que o Santa Clara, 16.º em posição de ‘play-off’, com os mesmos quatro pontos do Famalicão, 15.º.



Minhotos e açorianos dão início à sexta jornada da I Liga às 20:15, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, num encontro que vai ser arbitrado por João Pinheiro, da associação de Braga.



Esta ronda, que decorre até segunda-feira, prossegue no sábado, com a visita do líder Benfica ao Famalicão e as receções de Sporting e FC Porto a Portimonense e Desportivo de Chaves, respetivamente, enquanto o Sporting de Braga vai jogar no terreno do Rio Ave, no domingo.