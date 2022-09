Vitória de Guimarães quer ser primeira equipa a tirar pontos ao Benfica

O Benfica segue na liderança do campeonato só com vitórias, sendo que também soma por triunfos os outros seis jogos para a Liga dos Campeões (quatro na fase preliminar).

"Não escondo que isso foi uma das coisas que falámos com os atletas, podermos ser nós a primeira equipa a tirar pontos ao Benfica", admitiu o técnico do Vitória de Guimarães, frisando, contudo, que os jogadores seriam "maus profissionais" apenas por isso, porque "em qualquer jogo a motivação tem que estar no máximo".

Moreno considerou que "é um facto" o Benfica ser "a melhor equipa do campeonato" de momento, lembrando os 35 golos marcados e seis sofridos (em todas as competições).

"Vamos ter um adversário difícil, estamos identificados com o que o Benfica é e tem feito - 13 jogos oficiais, 13 vitórias -, percebemos as dinâmicas coletivas e a qualidade individual que tem", disse na conferência de imprensa de antevisão da partida.

Contudo, o treinador vitoriano quer que a sua equipa tenha "coragem e classe" para, quando com bola, poder criar perigo na baliza `encarnada` e o Vitória "conquistar pontos".

"Vamos apresentar-nos de forma corajosa, é preciso isso, coragem. Queremos disputar o jogo e competir, sabendo que os nossos jogadores crescem com a exigência e o ambiente que vai estar no D. Afonso Henriques", notou.

O Vitória de Guimarães não vence o Benfica em casa há vários anos, estatística que "vale muito pouco" para o técnico.

"Estas equipas causam muito desgaste físico pela sua circulação de bola e qualidade. Sabemos disso, mas, quando tivermos a bola, espero que os jogadores tenham coragem e classe para fazer os jogadores do Benfica correr atrás da bola", disse, acrescentando ter "uma certeza": "se jogarmos só para defender, não vamos conseguir tirar nada do jogo, quero vê-los chutar à baliza e ter homens na área".

Moreno avisou ainda que o Vitória de Guimarães terá que estar em "alerta máximo".

"O Benfica vale como um coletivo [...], depois há a qualidade individual dos atletas. Os nossos jogadores terão que estar os 90 e tal minutos em alerta máximo. Mesmo que, em alguns momentos, possamos estar confortáveis, temos que estar desconfiados", disse.

Moreno elogiou ainda Anderson, para além dos golos que tem marcado, nomeadamente pelo "trabalho sem bola" e o "compromisso defensivo nas bolas paradas".

Jorge Fernandes, André Silva, Bruno Gaspar, Tomás Handel e Miguel Maga, lesionados, estão fora do jogo de sábado.

Vitória de Guimarães, nono classificado, com 10 pontos, e Benfica, primeiro, com 21, defrontam-se a partir das 20:30 de sábado, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, em jogo que será arbitrado por Rui Costa, da associação do Porto.

GYS // AMG

Lusa/Fim