Vitória de Guimarães regressa às vitórias frente ao Marítimo

Depois de, no sábado, terem dito adeus ao sonho das competições europeias, devido aos empates de Famalicão e Rio Ave, os vimaranenses voltaram aos triunfos, após duas derrotas consecutivas, graças a um golo solitário de Edwards, aos 24 minutos.



O Vitória de Guimarães é sétimo classificado da I Liga, com 49 pontos, enquanto o Marítimo, que estava há quatro jogos sem perder, é 12.º, com 38.