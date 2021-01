Vitória de Guimarães renova com Marcus Edwards até 2024

Segundo a nota, os vitorianos fixaram ainda uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros no contrato do atleta de 22 anos, que chegou a Guimarães no início da época passada, oriundo do Tottenham, emblema londrino da I Liga inglesa pelo qual cumpriu toda a formação e se estreou como profissional, num triunfo sobre o Gillingham (5-0), para a Taça da Liga inglesa, na época 2016/17.



Autor de nove golos em 36 jogos oficiais na época 2019/20 e de um golo em 14 partidas na temporada em curso, Marcus Edwards realçou, em declarações aos meios do clube, estar "muito confortável em Guimarães", quer por estar "habituado" ao campeonato, quer por sentir que os adeptos o apreciam.



"Estou muito feliz aqui, sinto-me em casa neste clube. Gosto do clube, gosto da visão que têm, eles acreditam em mim e estou muito grato por terem apostado em mim. É uma boa oportunidade para todos nós", lê-se, no sítio oficial.



Campeão europeu sub-19 em 2017, numa prova disputada na Geórgia, em que a Inglaterra derrotou Portugal na final (2-1), o atacante disse querer "chegar ao topo" ao serviço do Vitória, aproveitando o seu "estilo de jogo" para fazer "golos e assistências".



Fã de Diego Maradona, que morreu em 25 de novembro de 2020, bem como de Ronaldinho Gaúcho e de Neymar, o esquerdino assumiu dar-se "muito bem como os jogadores mais novos do plantel vitoriano" e aprender "muito com os jogadores mais experientes", como os internacionais portugueses André André, médio, e Ricardo Quaresma, colega de posição.



Marcus Edwards realçou ainda que o melhor momento pelo clube de Guimarães foi o seu primeiro golo, marcado na sua cidade natal, Londres, frente ao maior rival do Tottenham, o Arsenal, num jogo da fase de grupos da Liga Europa que os ingleses venceram por 3-2, em 24 de outubro de 2019.



Antes de ingressar nos minhotos, o extremo inglês representou, por empréstimo dos ‘spurs', o Norwich, na II Liga inglesa durante a temporada 2017/18, e o Excelsior, clube pelo qual marcou dois golos em 28 jogos no principal campeonato holandês, em 2018/19.