Vitória de Guimarães vence e sobe a sétimo na I Liga

Lusa Comentários 11 Nov, 2018, 17:03 | Futebol Nacional

Davidson, aos 26 minutos, adiantou a equipa vimaranense, que ampliou a contagem aos 81 minutos, por intermédio de André André, na conversão de uma grande penalidade.

Com este resultado, o Vitória de Guimarães subiu ao sétimo lugar com 15 pontos, enquanto os açorianos estão no nono com 14.