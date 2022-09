Vitória de Guimarães vende Mumin ao Rayo Vallecano por 1,5M€ e mantém 50% do passe

O Vitória de Guimarães confirmou hoje a venda de Abdul Mumin por 1,5 milhões de euros ao Rayo Vallecano, da Liga espanhola de futebol, mantendo 50% do passe do ganês, de acordo com nota oficial dos vitorianos.