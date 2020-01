Vitória de Setúbal acusa Sporting de violar estatutos da Liga de clubes

", lê-se num comunicado dos sadinos.O plantel do Vitória de Setúbal foi afetado por uma virose, o que levou o clube a pedir o adiamento do encontro de sábado, mas o Sporting, justificando com sobrecarga de calendário, não aceitou, com a LPFP a não alterar a data por os dois clubes terem falhado um entendimento.", considera o clube sadino.Adiantando que não vai realizar estágio para o jogo de sábado, o Vitória de Setúbal considera que impor que jogue o clube "".Para os sadinos, "" ao não aceitar a alteração do encontro, acusando o clube leonino de ter "".", lê-se.Para o Vitória de Setúbal, esta é "" e que justifica "".", conclui o clube.





O encontro entre o Vitória e o Sporting, da 16.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, está marcado para sábado, pelas 20h30, no Estádio do Bonfim, em Setúbal.