Partilhar o artigo Vitória de Setúbal "afunda" Sporting de Braga com primeiro golo na I Liga Imprimir o artigo Vitória de Setúbal "afunda" Sporting de Braga com primeiro golo na I Liga Enviar por email o artigo Vitória de Setúbal "afunda" Sporting de Braga com primeiro golo na I Liga Aumentar a fonte do artigo Vitória de Setúbal "afunda" Sporting de Braga com primeiro golo na I Liga Diminuir a fonte do artigo Vitória de Setúbal "afunda" Sporting de Braga com primeiro golo na I Liga Ouvir o artigo Vitória de Setúbal "afunda" Sporting de Braga com primeiro golo na I Liga

Tópicos:

Fransérgio +, Khalid Hachadi,