Vitória de Setúbal arranca Campeonato de Portugal em Moura, Aves contra o Berço

Na série B, os avenses arrancam contra o clube de Guimarães, tendo como outros adversários emblemas como o Felgueiras, o Camacha, o Tirsense ou as equipas B de Vitória de Guimarães e Rio Ave.



Na série H, a equipa de Setúbal vai ao Alentejo defrontar o Moura na primeira ronda, estando inserida numa lista com adversários como Olhanense, Pinhalnovense, Juventude Évora ou Louletano, entre outros.



A prova tem arranque agendado para 20 de setembro, com oito séries de 12 equipas e prolonga-se até 03 de abril, com a segunda fase, que decide a promoção à II Liga, a promoção à III Liga, que arranca em 2021, a manutenção e a descida de divisão a arrancar em 18 de abril, com a final no dia 30 de maio.



"Durante o sorteio foi explicado que, caso seja imposta, por decisão judicial, a alteração da composição do Campeonato de Portugal, será efetuada nova redistribuição geográfica dos clubes pelas séries", pode ler-se na nota da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) na Internet.



Desportivo das Aves e Vitória de Setúbal estavam na I Liga em 2019/20, mas desceram após a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) ter rejeitado as suas inscrições, devido a irregularidades financeiras e organizativas.



Na série G, a equipa B do Sporting, uma das recém-entradas na prova, visita o Oriental, com três equipas açorianas, com Ideal e Rabo de Peixe a defrontarem-se logo na primeira ronda.



A equipa B do Braga figura na série A, abrindo contra o Bragança, enquanto o Marítimo B defronta o Coimbrões na lista C, que junta emblemas madeirenses, entre eles o União da Madeira, a formações nortenhas, como o Salgueiros ou o Leça.



Na série D, o Sporting de Espinho defronta o Anadia no arranque, enquanto o União de Leiria começa contra o Carapinheirense, na E, e o Alverca recebe o Lourinhanense na primeira jornada da série F.



O dia de hoje registou também o sorteio das jornadas da Liga Revelação, para equipas sub-23, este ano dividida em duas séries, norte e sul, numa competição que se inicia a 12 de setembro e cuja primeira fase termina em 22 de dezembro.



O Benfica recebe o Belenenses SAD na primeira jornada, enquanto o Sporting visita o Cova da Piedade, ambos na série sul, com Vitória de Guimarães e Boavista a medirem forças na primeira ronda no Norte, que inclui ainda um Rio Ave-Famalicão, mas não o Desportivo das Aves, que venceu a única edição da prova, em 2018/19, depois de a competição de 2019/20 ter sido abandonada devido à pandemia de covid-19.