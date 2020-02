Vitória de Setúbal e Gil Vicente tentam voltar aos triunfos na abertura da jornada

Os sadinos, 10.os classificados, recebem o Gil Vicente, 12.º, num momento em que as duas equipas estão separadas apenas por três pontos, com o jogo a assinalar o arranque da jornada e com início marcado para as 20h30.

Na equipa da casa, o treinador Júlio Velásquez volta a contar com Carlinhos, depois de ter cumprido castigo, enquanto, no Gil Vicente, Vítor Oliveira terá que compor a defesa, face à ausência de Fernando Fonseca.





Na conferência de imprensa de antevisão do desafio e depois de duas derrotas caseiras frente a FC Porto e Sporting, os sadinos querem voltar a festejar no Bonfim mas o treinador Júlio Velasquez afasta o cenário de um jogo fácil diante dos gilistas.













Do lado dos nortenhos e no lançamento da partida o técnico Vítor Oliveira espera jogadores fortemente motivados em Setúbal, após o empate em Braga.















O Setúbal chega ao jogo depois de uma derrota com o FC Porto e um empate com o Moreirense, mas o Gil Vicente atravessa uma fase pior, com empates com Paços de Ferreira e Sporting de Braga e derrotas com FC Porto e Moreirense.





A jornada tem jogos de grande risco para os "grandes", com o Benfica (1.º) a receber o Sporting de Braga (4.º) e o Sporting (3.º) a visitar o Rio Ave (5.º), ambos no sábado, e o FC Porto (2.º) a jogar em casa do Guimarães (7.º), no domingo.



Vitória de Setúbal -- Gil Vicente, 20h30.Santa Clara -- Tondela, 14h30.Portimonense -- Moreirense, 15h30.Benfica -- Sporting de Braga, 18h00.Rio Ave -- Sporting, 20h30.Marítimo -- Paços de Ferreira, 15h00.Boavista -- Belenenses SAD, 15h00.Vitória de Guimarães -- FC Porto, 17h30.

Famalicão -- Desportivo das Aves, 20h00.