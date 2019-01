Vitória de Setúbal e Lito Vidigal rescindem contrato por mútuo acordo

Lusa Comentários 25 Jan, 2019, 15:37 / atualizado em 25 Jan, 2019, 15:40 | Futebol Nacional

"O Vitória Futebol Clube, SAD vem informar os seus sócios e simpatizantes que, nesta data, foi formalizada a revogação, por mútuo acordo, do contrato de trabalho celebrado entre esta sociedade anónima desportiva, o treinador da equipa principal de futebol, Lito Vidigal, e restante equipa técnica, revogação que produzirá efeitos imediatos", lê-se no comunicado.

Os sadinos, que à 11.ª jornada ocupavam a sétima posição do campeonato (com 17 pontos), estão há nove partidas oficiais sem vencer [sete na I Liga, uma na Taça de Portugal e uma na Taça da Liga] e ocupam atualmente a 13.ª posição com 19 pontos.

O Vitória de Setúbal, que na próxima quarta-feira defronta, no Estádio do Bonfim, o Sporting, em partida da 19.ª jornada, vai ter Sandro Mendes, antigo capitão e atual diretor desportivo, de 41 anos, a liderar a equipa.

"Informa-se ainda que no próximo jogo da I Liga, frente ao Sporting, a equipa será orientada por Sandro Mendes, antigo jogador do clube que até aqui exercia o cargo de diretor desportivo", acrescentaram os sadinos.

A finalizar o comunicado, os vitorianos agradecem o trabalho realizado por Lito Vidigal.

"A SAD do Vitória agradece o trabalho, dedicação e enorme profissionalismo do treinador e restante equipa técnica, a quem deseja as maiores felicidades a título pessoal e profissional", rematou o clube.