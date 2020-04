Vitória de Setúbal faz testes na sexta-feira e regressa aos treinos na segunda

O Vitória de Setúbal vai regressar aos treinos no Estádio do Bonfim na segunda-feira, após os jogadores realizarem os testes de rastreio à covid-19 na sexta-feira, disse à agência Lusa fonte do clube da I Liga portuguesa de futebol.