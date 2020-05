Vitória de Setúbal inicia treinos coletivos com equipa na máxima força

“Depois dos treinos individualizados na primeira semana e dos coletivos em grupo reduzido na segunda, o treinador Julio Velázquez contou agora com os 27 atletas na máxima força”, lê-se em comunicado publicado pelos sadinos no sítio oficial na Internet.



A decisão de avançar para a nova fase da preparação só foi possível depois de o terceiro rastreio à covid-19 ter revelado que nenhum profissional do conjunto setubalense acusou positivo nos testes.



“Garantida a segurança de todos os elementos do grupo, equipa técnica e ‘staff’ – o terceiro rastreio à Covid-19 revelou, uma vez mais, todos os casos negativos –, o treinador orientou a primeira sessão com todos os jogadores disponíveis em simultâneo”, refere a nota.



O plantel voltará a treinar em conjunto no Bonfim na terça-feira, pelas 10:00, tendo em vista o regresso da I Liga, suspensa desde 12 de março, que deve ser disputada à porta fechada a partir de 04 de junho, devido à pandemia de covid-19.



Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas – Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.



Os campeonatos de futebol de França, Países Baixos, Bélgica e Escócia foram cancelados, enquanto outros países preparam o regresso à competição, com fortes restrições, como sucede em Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal, que tem o reinício da I Liga previsto para 04 de junho, depois de a Liga alemã ter sido retomada no sábado.