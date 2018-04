Vitória de Setúbal quer debater vídeoárbitro com Conselho de Arbitragem

Lusa Comentários 16 Abr, 2018, 20:37 | Futebol Nacional

Na origem da tomada de posição da administração da SAD, anunciada hoje na página oficial do clube, estão as decisões em que os sadinos afirmam ter sido prejudicados, a última das quais no jogo de sábado que terminou empatado (1-1) no reduto do Vitória de Guimarães.



Na partida da 30.ª jornada do campeonato, os sadinos contestam o lance que deu origem ao golo dos vimaranenses por ter sido obtido numa jogada precedida de fora de jogo (Konan está em fora de jogo no cruzamento para João Aurélio).



"A administração da SAD sublinha que pede a reunião por entender que estes assuntos devem ser discutidos em sede própria e porque não pretende aumentar o estado de polémica permanente em que vive o futebol português", lê-se.



Além das questões relacionadas com o VAR, o Vitória de Setúbal pretende também fazer uma exposição à Liga Portuguesa de Futebol Profissional sobre o apedrejamento do autocarro que transportava mais de 70 adeptos, incidente do qual resultaram três feridos.



"Vai ser solicitada uma reunião com o presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (Pedro Proença), no sentido de analisar o grave incidente ocorrido com um autocarro de adeptos vitorianos após o jogo de sábado em Guimarães, para que se apurem responsabilidades e os autores dos mesmos sejam punidos. A ocorrência vai também ser participada ao Ministério Público, para competente investigação", revelam.