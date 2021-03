Vitória de Setúbal realiza Assembleia-Geral "online" em 30 de março

Em comunicado publicado no sítio oficial do clube do Campeonato de Portugal, o líder da MAG informa que a participação na Assembleia, que tem três pontos na Ordem de Trabalhos (discussão sobre a atual situação do Vitória; deliberação sobre outros assuntos prementes do clube e assuntos diversos), depende da prévia inscrição dos associados.



“A participação na Assembleia depende da prévia inscrição através do envio de um 'e-mail' para o endereço ag@vfc.pt ou diretamente na Gestão de Sócios, até às 18:00 horas do dia 29 de março, de modo a ser possível efetuar a necessária credenciação e operacionalizar o sistema informático que será utilizado”, refere.



A Mesa da Assembleia-Geral garante ter feito todos os esforços para realizar a reunião magna presencialmente, mas essa pretensão não foi autorizada pelas autoridades de saúde.



“Face à pandemia que assola o mundo (Covid-19), a MAG do Vitória viu-se confrontada com a emissão de um parecer desfavorável da Direção-Geral da Saúde (DGS) quanto à realização de uma Assembleia Geral presencial, pese embora terem sido apresentadas diversas alternativas quanto ao local de realização da mesma (inclusivamente no Fórum Luísa Todi ou até no Estádio do Bonfim)”, informa a nota.



Devido à necessidade urgente de reunir os associados, a própria DGS recomendou ao clube, que reconhece que esta “não é a opção ideal”, reunir através das plataformas digitais.



“Face à urgência dos assuntos em questão e porque não nos foram dadas garantias – muito pelo contrário – de que será possível reunir em assembleia geral presencialmente mesmo após o atual período de confinamento, outra hipótese não nos resta que não a realização da aludida Assembleia Geral através de meios eletrónicos à distância como, aliás, nos foi expressamente recomendado pelas entidades competentes”, sustenta.



Refira-se que os atuais órgãos sociais do Vitória de Setúbal, clube que lidera a Série H do Campeonato de Portugal, foram eleitos em 28 de dezembro de 2020, dia em que Carlos Silva se tornou presidente da direção.