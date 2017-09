Vitória de Setúbal vence 1.º Dezembro em jogo de preparação

Lusa 20 Set, 2017, 14:12 / atualizado em 20 Set, 2017, 14:12 | Futebol Nacional

João Amaral, Gonçalo Paciência e Nenê Bonilha, todos na segunda parte do encontro realizado à porta fechada, foram os autores dos golos do conjunto sadino, que defronta na segunda-feira o Boavista em partida da sétima jornada do campeonato.



Além de ensaiar a estratégia para o duelo com os 'axadrezados', o treinador José Couceiro teve a oportunidade de ver em ação alguns dos jogadores menos utilizados na presente época.