Vitória de Setúbal vence Lusitano VRSA em jogo de preparação em Ayamonte

Lusa 16 Jul, 2017, 11:18 | Futebol Nacional

No duelo com o conjunto algarvio, do Campeonato de Portugal, os golos dos sadinos, que ao intervalo estavam empatados (1-1), foram marcados por Luís Felipe (05 minutos), Frederico Venâncio (46), e pelos reforços Willyan (48) e Allef (78).



O triunfo dos comandados de José Couceiro, que estão desde sexta-feira a estagiar em Isla Canela, em Ayamonte, foi o terceiro da pré-temporada. Nos testes anteriores, a equipa já tinha vencido o Cova da Piedade e o Real Massamá, clubes da II Liga, ambos por 1-0.



Na segunda-feira, o Vitória de Setúbal volta a jogar em Ayamonte, desta vez com o Bétis B (21:00), e na sexta-feira defronta o Bétis em Lepe (20:30). O estágio fica concluído no sábado, 22 de julho, com um jogo em Albufeira com o Sheffield Wednesday (20:00).