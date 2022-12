Vitória e BSAD empatam e apuram Boavista para quartos de final da Taça da Liga

Os vimaranenses passaram a somar dois pontos e os ‘azuis’ um, enquanto os boavisteiros têm seis, com uma jornada por se disputar, depois de um jogo em que a formação da I Liga portuguesa esteve a vencer por duas vezes, com golos de Anderson, aos 14 minutos, e de Jota Silva, aos 36, e a equipa do segundo escalão respondeu com tentos de Danny, aos 29, e de Chico Teixeira, aos 45.



Os minhotos ‘abriram a contagem’ num ataque desenhado ao primeiro toque, por Hélder Sá, Janvier e Mikey Johnston até à conclusão de Anderson Silva, em disparo cruzado e rasteiro, mas o protagonista da primeira metade foi o guarda-redes vitoriano, Celton Biai, ao defender um trio de ocasiões claras dos ‘azuis’.



O guardião luso-guineense negou o golo a Kikas aos quatro minutos, num lance em que o ponta de lança seguia isolado, e aos 27, num remate em arco que ‘sacudiu’ para o poste, antes de travar um cabeceamento de Edgar Pacheco, aos 28, e de sofrer o empate, num cabeceamento ao segundo poste de Danny Henriques em que ainda tocou na bola, após canto.



Permeável aos ataques rápidos da BSAD, a equipa anfitriã retomou a iniciativa atacante e colocou-se de novo em vantagem quando Bruno Gaspar cruzou com rigor para o cabeceamento certeiro de Jota Sila, mas a equipa treinada por Nandinho aproveitou uma perda de bola do vitoriano Dani Silva para Chico Teixeira se isolar e desviar fora do alcance de Celton Biai perto do intervalo.



O jogo mudou de feição na segunda parte, com os ‘azuis’ a recuarem para a sua área e os vitorianos a circularem a bola no meio-campo adversário em busca de nova vantagem, mas sem sucesso, apesar das ocasiões criadas nos 25 minutos finais.



Rúben Lameiras ameaçou num remate à entrada da área, aos 65 minutos, e André Silva cabeceou em posição privilegiada para defesa de Gonçalo Tabuaço, aos 74, antes de Tounkara falhar de cabeça em posição frontal, aos 89, e do guarda-redes ‘azul’ se esticar para negar o golo a Rúben Lameiras, aos 90+4 minutos.







Jogo no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.



Vitória de Guimarães – BSAD, 2-2.



Ao intervalo: 2-2.







Marcadores:



1-0, Anderson Silva, 14 minutos.



1-1, Danny Henriques, 29.



2-1, Jota Silva, 36.



2-2, Chico Teixeira, 45.







Equipas:



- Vitória de Guimarães: Celton Biai, Bruno Gaspar (Zé Carlos, 69), Tounkara, Ibrahima Bamba, Hélder Sá, Dani Silva, Tiago Silva, Janvier (Alisson Safira, 76), Jota Silva (Nélson da Luz, 76), Mikey Johnston (Rúben Lameiras, 60) e Anderson Silva (André Silva, 60).



(Suplentes: Bruno Varela, Zé Carlos, Jorge Fernandes, Ogawa, Matheus Índio, Rúben Lameiras, Nélson da Luz, Alisson Safira e André Silva).



Treinador: Moreno.



- BSAD: Gonçalo Tabuaço, Diogo Tavares, Trova Boni, Danny Henriques (Nuno Tomás, 84), Henrique, Rúben Oliveira, Braima Sambú, Chico Teixeira (Jójó, 69), Tomás Castro (Tembeng, 74), Edgar Pacheco e Kikas (Brian Saramago, 84).



(Suplentes: Álvaro Ramalho, Jójó, Nuno Tomás, Martim Coxixo, Tembeng, Brian Saramago e Tiago Lopes).



Treinador: Nandinho.







Árbitro: Vítor Ferreira (Associação de Futebol de Braga).



Ação Disciplinar: Cartão amarelo para Tiago Silva (33), Janvier (62), Kikas (63), Rúben Oliveira (71), Tembeng (87), Henrique (88) e Gonçalo Tabuaço (90+6).



Assistência: 6.520 espetadores.