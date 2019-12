Vitória Guimarães tenta apanhar o Sporting no quarto lugar da I Liga

Um triunfo em Barcelos, no campo do 11.ª classificado da prova, deixa o Vitória de Guimarães com 23 pontos e em igualdade no quarto posto com o Sporting, que só entra em campo da segunda-feira, no Açores, frente ao Santa Clara.



Por seu lado, o Sporting de Braga tenta regressar às vitórias na I Liga aproximar-se dos lugares cimeiros, frente a um Paços de Ferreira que segue no penúltimo posto e que precisa de pontuar para começar a fugir aos lugares de despromoção.



Também hoje, o Moreirense, 14.º posicionado, recebe o Belenenses SAD, 13.º, num duelo entre equipas que lutam pela manutenção.