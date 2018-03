Vitória não está "muito preocupado" com clássico e só pensa na "final" com Marítimo

Lusa Comentários 02 Mar, 2018, 20:32 | Futebol Nacional

"Não estou muito preocupado com o `clássico`. Obviamente que é um jogo mediático, mas, para nós, o jogo da jornada é o Benfica-Marítimo e, na próxima jornada, será o Benfica-Aves, e por aí adiante. Não vale de nada pensar por antecipação. Vamos preparar o jogo da mesma maneira. Depois de amanhã [domingo], sim, haverá um novo contexto. Até lá, não é algo que me preocupe", disse, em conferência de imprensa.

O técnico fazia a antevisão do encontro de sábado, frente aos madeirenses, no Estádio da Luz, considerando que o embate será mais uma "final" para as `águias`, que ocupam o segundo lugar do campeonato, com os mesmos 59 pontos do Sporting, terceiro, e a cinco do líder FC Porto.

"Esta é mais uma batalha. Faltam 10 jogos para disputar, mas não interessa pensar nas outras nove, se não pensarmos a sério nesta final. Vamos ter pela frente um adversário que tem qualidade, que começou bem o campeonato e depois passou uma fase menos agradável. No último jogo, libertou um pouco as amarras [com o triunfo por 3-2 sobre o Vitória de Guimarães]", analisou.

Rui Vitória referiu que o Benfica terá pela frente "um adversário muito eficaz e muito rigoroso a defender", com "jogadores e um treinador de valor", e que vai procurar "sair no contra-ataque e aproveitar as bolas paradas".

O treinador mostrou-se ainda confiante numa rápida recuperação de Salvio, que há pouco mais de duas semanas foi sujeito a uma artroscopia ao joelho direito, e destacou o perfil de "campeão" do internacional argentino.

"Tenho visto o Salvio a trabalhar todos os dias com um sorriso nos lábios, apesar de ainda não estar integrado connosco. Está bem-disposto e este pensamento positivo vai ajudá-lo na recuperação. O Salvio é um campeão em tudo. Se ele puder recuperar o mais depressa possível, não vai ser por ele que não conseguirá. Acredito que vai estar à minha disposição mais cedo do que seria expetável", revelou.

A veia goleadora de Jonas, melhor marcador da I Liga, com 27 tentos, também foi tema na conferência de imprensa, sendo que Rui Vitória acredita que o avançado, de 33 anos, "tem todas as condições" para fazer parte da seleção brasileira que vai disputar o Mundial2018.

"Não me meto nas decisões dos treinadores, mas é um jogador que tem estado a marcar muitos golos na Europa e, ao fazer tantos golos, tem de estar no radar de observação do selecionador. Está a fazer uma época fantástica e tem todas as condições para ajudar a seleção brasileira, mas cabe ao selecionador decidir isso", concluiu.

Benfica, segundo classificado com 59 pontos, e Marítimo, oitavo com 33, jogam no sábado, a partir das 18:15, no Estádio da Luz, em Lisboa.