Vitória perde jogo particular com o Joane

No Estádio de Barreiros, em Joane, localidade do concelho de Vila Nova de Famalicão, na fronteira com o concelho de Guimarães, a equipa anfitriã inaugurou o marcador por João Filipe, aos nove minutos, e os vitorianos empataram aos 27, por Alisson Safira, na cobrança de um penálti.Joaquín Islas estabeleceu o resultado final a favor da equipa da casa aos 55 minutos de um jogo que terminou com desacatos entre alguns adeptos vimaranenses e o treinador de guarda-redes do Vitória, Douglas, na sequência da contestação à exibição da equipa vitoriana.O jogo foi o primeiro de um ciclo de particulares promovidos pelos vimaranenses com equipas de escalões inferiores do distrito de Braga, tendo a receita do encontro revertido a favor do Joane.